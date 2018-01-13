Ученые: Крепкий чай разрушает кости и зубы
Зарубежные исследователи провели несколько опытов с обычным чаем и выяснили шокирующие сведения о том, как напиток может повлиять на человека. К примеру, горячий крепкий чай может вызвать кровотечение и даже разрушить кости и зубы.
Генри Шарп, отоларинголог и пластический хирург из Великобритании, сообщил, что привычка пить горячий чай не доведет до добра и может плохо сказаться на сосудах носоглотки, вызывая кровотечения. Ко всему прочему, чай при излишнем его употреблении может разрушить кости и зубы. Опыты проводились при участии одной британки. Она 17 лет пила крепкий напиток. В итоге за это время 47-летняя женщина потеряла зубы.
Также, говорят ученые, чай может содержать тяжелые металлы. Об этом говорят опыты, проводимые в 2013 году. Концентрация их зависит от того времени, когда напиток заваривается. Если пакетик находится в стакане с водой до 17-ти минут, тогда уровень токсичных веществ в разы поднимается, достигая небезопасного.
Эксперты сделали вывод, что чай не нужно заваривать слишком долго, и советуют так же делать всем любителям напитка.
Генри Шарп, отоларинголог и пластический хирург из Великобритании, сообщил, что привычка пить горячий чай не доведет до добра и может плохо сказаться на сосудах носоглотки, вызывая кровотечения. Ко всему прочему, чай при излишнем его употреблении может разрушить кости и зубы. Опыты проводились при участии одной британки. Она 17 лет пила крепкий напиток. В итоге за это время 47-летняя женщина потеряла зубы.
Также, говорят ученые, чай может содержать тяжелые металлы. Об этом говорят опыты, проводимые в 2013 году. Концентрация их зависит от того времени, когда напиток заваривается. Если пакетик находится в стакане с водой до 17-ти минут, тогда уровень токсичных веществ в разы поднимается, достигая небезопасного.
Эксперты сделали вывод, что чай не нужно заваривать слишком долго, и советуют так же делать всем любителям напитка.
Автор: Вера Антонова