Ольга Бузова пожаловалась в полицию на своего двойника
Ольга Бузова пожаловалась в полицию на своего двойника. Злоумышленники от имени звезды рассылают различные объявления и обращения с предложениями организации концертов.
Согласно полученным данным, Эльмир Магеррамов, представитель ведущей «Дома-2» уже подал заявление в полицию. Артистка намеревается наказать своих лже-клонов по всей строгости законов.
Тем временем Бузова отдыхает в Таиланде и наслаждается отпуском на яхте, радуя фанатов большим количеством видео и фото в Сети.
Согласно полученным данным, Эльмир Магеррамов, представитель ведущей «Дома-2» уже подал заявление в полицию. Артистка намеревается наказать своих лже-клонов по всей строгости законов.
Тем временем Бузова отдыхает в Таиланде и наслаждается отпуском на яхте, радуя фанатов большим количеством видео и фото в Сети.
Автор: Вера Антонова