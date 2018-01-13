Под Воронежем произошло тройное ДТП с участием пассажирского автобуса
Сегодняшним утром, 13 января, под Воронежем случилось тройное ДПТ с участием рейсового автобуса и 2-х легковушек. За медпомощью обратился водитель одного из автомобилей.
Транспортные средства не разминулись на 478 км трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе Воронежской области. Предварительно причиной происшествия является то, что водитель ВАЗ-2107 при смене полосы зацепил Chevrolet Lacetti, который двигался в туже сторону, а потом уже произошло столкновение с пассажирским автобусом Neoplan, следовавшим из Ставрополя в Москву.
У женщины, управлявшей ВАЗом, диагностировали ушиб плеча. Больше за медицинской помощью никто не обращался. Машины и автобус в следствии аварии повреждены.
Транспортные средства не разминулись на 478 км трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе Воронежской области. Предварительно причиной происшествия является то, что водитель ВАЗ-2107 при смене полосы зацепил Chevrolet Lacetti, который двигался в туже сторону, а потом уже произошло столкновение с пассажирским автобусом Neoplan, следовавшим из Ставрополя в Москву.
У женщины, управлявшей ВАЗом, диагностировали ушиб плеча. Больше за медицинской помощью никто не обращался. Машины и автобус в следствии аварии повреждены.
Автор: Страхова Дарья