В Сети появились первые концепты Smartwatch Bezels от Huawei
В Сети появились первые концепт новых смарт-часов от компании Huawei под названием Smartwatch Bezels. По предварительной информации, бренд решил полностью отказаться от физических кнопок, заменив их на сенсорные.
Патенты на новый режим контроля за интеллектуальными моделями были одобрены Всемирной организацией интеллектуальной собственности. На обнародованных в сети концептах гаджета видно, что он получит довольно простой дизайн, однако лишится боковых кнопок. Для включения дисплея будет достаточно три раза нажать на экран с минимальным интервалом. Аналогичным методом производится и блокировка сенсора.
Презентация прошлой генерации умных часов от компании под названием Huawei Watch 2 прошла в рамках MWC в минувшем году. Инсайдеры в концерне сообщили, что новая версия гаджета будет работать на базе операционной системы Android Wear 3.0. Сведения об остальном функционале прибора пока отсутствуют.
Патенты на новый режим контроля за интеллектуальными моделями были одобрены Всемирной организацией интеллектуальной собственности. На обнародованных в сети концептах гаджета видно, что он получит довольно простой дизайн, однако лишится боковых кнопок. Для включения дисплея будет достаточно три раза нажать на экран с минимальным интервалом. Аналогичным методом производится и блокировка сенсора.
Презентация прошлой генерации умных часов от компании под названием Huawei Watch 2 прошла в рамках MWC в минувшем году. Инсайдеры в концерне сообщили, что новая версия гаджета будет работать на базе операционной системы Android Wear 3.0. Сведения об остальном функционале прибора пока отсутствуют.
Автор: Махов Артем