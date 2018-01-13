Захарова из МИД РФ опубликовала фото «солдат информационной войны»
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, разместила в аккаунте Facebook фотоснимок, на нём изображены она, Сергей Лавров, бывший глава Госдепа США Джон Керри, и Дженнифер Псаки. Захарова назвала фото «Солдаты информационной войны».
Представитель внешнеполитического российского ведомства указывает на то немаловажное обстоятельство, что на голове у экс-официального представителя Госдепа США Дженифер Псаки розовая шапка-ушанка. Мария Захарова, публикуя во всемирной сети фотоснимок, снабдила его текстом. В нём особо указывается, что данному фото исполняется ровно четыре года.
По мнению представителя российского МИД, фотография является «шедевральной во всех смыслах». «Солдаты информационной войны))», — написала Мария Захарова.
Представитель внешнеполитического российского ведомства указывает на то немаловажное обстоятельство, что на голове у экс-официального представителя Госдепа США Дженифер Псаки розовая шапка-ушанка. Мария Захарова, публикуя во всемирной сети фотоснимок, снабдила его текстом. В нём особо указывается, что данному фото исполняется ровно четыре года.
По мнению представителя российского МИД, фотография является «шедевральной во всех смыслах». «Солдаты информационной войны))», — написала Мария Захарова.
Автор: Семен Зайцев