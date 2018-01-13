Уфологи: 14 января инопланетяне захватят Землю
В СМИ появилась тревожная для человечества информация от уфологов. Специалисты говорят, что 14 января инопланетяне могут захватить Землю. Такие выводы были сделаны после того, как на окраине Солнечной системы заметили объект, похожий на межгалактический космический корабль.
Судя по всему, на нем могут передвигаться представители инопланетных рас, которые собираются захватить Землю, и во всей красе продемонстрируют свое техническое оснащение. Оккупация планеты пришельцами планируется на 14 января.
Стоит сказать, что такие тревожные сведения и ранее просачивались в газеты. Ранее уфологи говорили, что нападение инопланетян случится 1 января, но до этого не дошло. Общественность по большей части с недоверием стала относиться к новостям, которые оказываются в итоге неправдой.
Судя по всему, на нем могут передвигаться представители инопланетных рас, которые собираются захватить Землю, и во всей красе продемонстрируют свое техническое оснащение. Оккупация планеты пришельцами планируется на 14 января.
Стоит сказать, что такие тревожные сведения и ранее просачивались в газеты. Ранее уфологи говорили, что нападение инопланетян случится 1 января, но до этого не дошло. Общественность по большей части с недоверием стала относиться к новостям, которые оказываются в итоге неправдой.
Автор: Вера Антонова