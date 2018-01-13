Астрономы: Инопланетной жизни не существует
Астрономы из США пришли к выводу, что инопланетной жизни не существует. По словам специалистов, Солнечная система является аномалией, из-за чего здесь в свое время появилась органика.
Исследователи сравнили несколько сотен планет во Вселенной в близлежащих галактиках, которые по структуре и расположению относительно светила напоминают Землю. В итоге удалось установить, что жизнь на них отсутствует с вероятностью более чем в 40 процентов. По словам специалистов, Сатурн, Юпитер и даже Марс имеют атмосферу, не пригодную для жизнедеятельности по всем параметрам.
Специалисты также отмечают, что основной проблемой в поиске внеземной жизни является ее понимание. Развитие на других планетах могло пойти отличным от земного путем, ввиду чего органикой на них могут быть даже простые камни или пыль в атмосфере.
Исследователи сравнили несколько сотен планет во Вселенной в близлежащих галактиках, которые по структуре и расположению относительно светила напоминают Землю. В итоге удалось установить, что жизнь на них отсутствует с вероятностью более чем в 40 процентов. По словам специалистов, Сатурн, Юпитер и даже Марс имеют атмосферу, не пригодную для жизнедеятельности по всем параметрам.
Специалисты также отмечают, что основной проблемой в поиске внеземной жизни является ее понимание. Развитие на других планетах могло пойти отличным от земного путем, ввиду чего органикой на них могут быть даже простые камни или пыль в атмосфере.
Автор: Махов Артем