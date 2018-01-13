В Италии над морем взорвался НЛО
В Италии над морем взорвалась инопланетная тарелка. Инцидент с НЛО заметили местные жители, отметили в Средиземноморском исследовательском центре.
Сообщения о появлении НЛО стали появляться не так давно по всей территории Италии. Кроме того, некоторым удалось даже зафиксировать происходящее на камеру. Исследователи говорят, что на днях над морем взорвалась тарелка, которая столкнулась с другим объектом прямо у побережья.
Уфологи передали ученым соответствующие фотоматериалы, попросив исследовать их. Предполагается, что НЛО передвигаются группами, но в основном не спускаются ниже 50 метров к Земле.
Сообщения о появлении НЛО стали появляться не так давно по всей территории Италии. Кроме того, некоторым удалось даже зафиксировать происходящее на камеру. Исследователи говорят, что на днях над морем взорвалась тарелка, которая столкнулась с другим объектом прямо у побережья.
Уфологи передали ученым соответствующие фотоматериалы, попросив исследовать их. Предполагается, что НЛО передвигаются группами, но в основном не спускаются ниже 50 метров к Земле.
Автор: Вера Антонова