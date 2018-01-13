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Уфологи обвиняют NASA и SpacesX в появлениях над Мексикой НЛО
Появление в воздушном пространстве над Мексикой НЛО является виной компании SpaseX и NASA. Уфолог Педро Рамирес подтвердил что, на отснятом очевидцем видео изображён инопланетный корабль.

Уфологи обвиняют NASA и SpacesX в появлениях над Мексикой НЛО

Педро Рамирес, специалист по изучению неопознанных объектов, периодически появляющихся в Мексике, уверяет общественность в том, что активность представителей внеземной цивилизации вызвана излишней деятельностью Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства и компании Илона Маска. Одна из местных жительниц сняла на видео пролетевший на большой высоте НЛО вертикальной формы, это нетипично для них. По мнению женщины, объект перемещался на огромной скорости. Отснятое видео показало, что изображение предмета на ролике получилось очень размытым из-за стремительного перемещения НЛО в воздушном пространстве. По мнению эксперта, идентифицировать происхождение аппарата невозможно.

Очевидец не поняла до конца, что именно она видела. Рамирес подтвердил, что женщина сняла на видео корабль внеземной цивилизации. Активность пришельцев объясняется запусками SpaceX и NASA, они отправили на орбиту несколько военных спутников. Гуманоиды решили проверить, что именно замышляют земляне.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 15:09
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