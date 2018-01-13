Компания Infiniti представит в Детройте автомобиль нового поколения
Новинка от компании Infiniti обещает покорить всех любителей автомобилей уже на Детройтском автосалоне 15 января. Пока в Сеть просочились фото внешнего вида модернизированного концепта Infiniti Q.
Японская автомобильная компания представит зрителям новый автомобиль Infiniti Q Inspiration. Концепт-кар призван показать современный стиль компании. Внешность автомобиля поражает своей лаконичностью и сдержанностью. Над разработкой новой модели работал известный дизайнер Карим Хабиб. По утверждению самого разработчика, автомобили Infiniti выйдут на новую ступень эволюции.
Внешний вид японской новинки отличается от привычных флагманов автомобилестроения. Стеклянная крыша, тонкие стойки кузова, отсутствие стандартной радиаторной решетки - все это придает автомобилю спортивный вид. При этом, Infiniti Q также имеет четырехдверный кузов и большие колесные диски.
Внутреннее содержимое концепт-кара пока неизвестно. Существуют мнения, что Infiniti Q станет первым среди подобных автомобилей электроседаном.
Японская автомобильная компания представит зрителям новый автомобиль Infiniti Q Inspiration. Концепт-кар призван показать современный стиль компании. Внешность автомобиля поражает своей лаконичностью и сдержанностью. Над разработкой новой модели работал известный дизайнер Карим Хабиб. По утверждению самого разработчика, автомобили Infiniti выйдут на новую ступень эволюции.
Внешний вид японской новинки отличается от привычных флагманов автомобилестроения. Стеклянная крыша, тонкие стойки кузова, отсутствие стандартной радиаторной решетки - все это придает автомобилю спортивный вид. При этом, Infiniti Q также имеет четырехдверный кузов и большие колесные диски.
Внутреннее содержимое концепт-кара пока неизвестно. Существуют мнения, что Infiniti Q станет первым среди подобных автомобилей электроседаном.
Автор: Бойцова Мария