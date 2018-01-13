В Великобритании после 70-ти лет совместной жизни между супругами установилась телепатическая связь
В семье из Ньютон-Хита — района Манчестера, Великобритания, за 70 лет совместно прожитых лет между мужем супругой установилась телепатическая связь. Женщина, находясь в другой больнице, почувствовала смерть мужа и тоже ушла в иной мир.
Они поженились в 1950 г., когда жениху было 24 года, а невесте - 21, и умерли с разницей в 90 минут. Они прожили жизнь в Ньютон-Хите, Великобритания. В семье у них было два ребенка, четыре внука, шесть правнуков и праправнук. Супруги всю жизнь занимались производством текстиля, в начале на фабрике, а потом муж на пенсии открыл свой текстильный бизнес, а супруга занялась вышивкой.
Перед рождеством у мужчины заболели легкие, а у его жены начались проблемы с сердцем и они оба попали в дом престарелых в Фейлсворте. После Нового Года их состояние ухудшилось, тогда их госпитализировали в разные учреждения. 9 января рано утром умер пжилой мужчина. Внучка сказала бабушке, что муж умер, и она тоже может идти, и бабушка сразу умерла. Внучка считает, что на такой, почти одновременный, уход супругов из жизни повлияла телепатическая связь, которая установилась между ними за столько лет.
Они поженились в 1950 г., когда жениху было 24 года, а невесте - 21, и умерли с разницей в 90 минут. Они прожили жизнь в Ньютон-Хите, Великобритания. В семье у них было два ребенка, четыре внука, шесть правнуков и праправнук. Супруги всю жизнь занимались производством текстиля, в начале на фабрике, а потом муж на пенсии открыл свой текстильный бизнес, а супруга занялась вышивкой.
Перед рождеством у мужчины заболели легкие, а у его жены начались проблемы с сердцем и они оба попали в дом престарелых в Фейлсворте. После Нового Года их состояние ухудшилось, тогда их госпитализировали в разные учреждения. 9 января рано утром умер пжилой мужчина. Внучка сказала бабушке, что муж умер, и она тоже может идти, и бабушка сразу умерла. Внучка считает, что на такой, почти одновременный, уход супругов из жизни повлияла телепатическая связь, которая установилась между ними за столько лет.
Автор: Северов Андрей