PlayStation 4 получила новый контроллер Onyx от Hori
Sony PlayStation 4 обзаведется новым контроллером Onyx от компании Hori. Устройство выпустят на днях.
Компания Sony анонсировала выход нового контроллера для консоли. Его продажи стартуют, предположительно, 15 января в ряде стран. Россия пока что в этот список не входит.
Эксперты говорят, что Hori Onyx внешне очень напоминает Nacon Wired Compact Controller, правда в новинке есть Bluetooth-соединение без провода. Помимо прочего у контроллера есть кнопка с тачпадом, 2 вибрационных мотора, а также асимметричные стики. Ценник на гаджет пока не озвучивается.
Компания Sony анонсировала выход нового контроллера для консоли. Его продажи стартуют, предположительно, 15 января в ряде стран. Россия пока что в этот список не входит.
Эксперты говорят, что Hori Onyx внешне очень напоминает Nacon Wired Compact Controller, правда в новинке есть Bluetooth-соединение без провода. Помимо прочего у контроллера есть кнопка с тачпадом, 2 вибрационных мотора, а также асимметричные стики. Ценник на гаджет пока не озвучивается.
Автор: Вера Антонова