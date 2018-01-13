Спасатели Москвы вытащили из воды двух подростков
На выходных на юге Москвы спасателям пришлось вытаскивать из ледяной воды двух подростков. Спасенные парни были осмотрены медицинскими работниками.
Происшествие случилось во время зимней рыбалки. Парни провалились в полынью и не смогли выбраться самостоятельно. Подоспевшие вовремя спасатели вытащили молодых людей из воды с помощью троса и передали в руки медикам.
Инцидент произошел в субботу 13 января на юге Москвы в Ногатинском затоне.
Происшествие случилось во время зимней рыбалки. Парни провалились в полынью и не смогли выбраться самостоятельно. Подоспевшие вовремя спасатели вытащили молодых людей из воды с помощью троса и передали в руки медикам.
Инцидент произошел в субботу 13 января на юге Москвы в Ногатинском затоне.
Автор: Бойцова Мария