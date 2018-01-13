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Специалисты вчетверо увеличили мощность компьютера 2002 года выпуска
Один из специалистов, имеющий ник WYTIWX, разместил в Сети информацию о «разгоне» процессора, выпущенного 16 лет назад, в 2002 году. Специалисту удалось повысить мощность работы ПК в четверо.

Специалисты вчетверо увеличили мощность компьютера 2002 года выпуска

Отмечено, что специалисту из Китая удалось увеличить производительность устаревшего компьютера благодаря жидкому азоту. Энтузиаст заявил в Сети, что подобный эксперимент можно провести с любым старым ПК. Используя Celeron Northwood, инженер взял для эксперимента материнскую плату Asus P5K-E/WIFI-AP. Вслед за этим он сумел повысить частоту процессора до 4,5 ГГц. Согласно заводским характеристикам, изделие имело рабочую производительность 1,2 ГГц. Мощность процессора поколения Northwood, извлеченного из морально устаревшего ноутбука, повысили на 275% (3,75 раза).

Современный процессор нельзя улучшить азотом даже в два раза при использовании жидкого азота. «Разогнанный» компьютер прошёл ответственный тест Super PI, был достигнут результат в 38,635 (при использовании режима 1M).
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 22:22
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