Тело российского моряка найдено в отеле Пусана
Ночью 12 января работники отеля Пусана обнаружили тело российского моряка. В Южную Корею он прибыл за несколько дней до трагедии.
Член экипажа морского судна, которое причалило к берегам Южной Кореи 8 января, обнаружен бездыханным в своем номере отеля. Имя покойного полиция полностью не сообщает. В распоряжении СМИ лишь то, что он гражданин РФ.
В номере нашли опорожненную бутылку водки. Предварительное следствие предполагает, что смерть наступила из-за сердечного приступа, которому предшествовало злоупотребление алкогольным напитком.
Член экипажа морского судна, которое причалило к берегам Южной Кореи 8 января, обнаружен бездыханным в своем номере отеля. Имя покойного полиция полностью не сообщает. В распоряжении СМИ лишь то, что он гражданин РФ.
В номере нашли опорожненную бутылку водки. Предварительное следствие предполагает, что смерть наступила из-за сердечного приступа, которому предшествовало злоупотребление алкогольным напитком.
Автор: Страхова Дарья