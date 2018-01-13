В Саратовской области изнасиловали и убили 52-летнюю женщину
В селе в Саратовской области полицейские обнаружили сожженное тело женщины. По подозрению в совершении тяжкого преступления уже задержаны двое парней.
Молодые люди 20 и 22 лет задержаны сотрудниками полиции. Их подозревают в изнасиловании и убийстве 52-летней женщины. Убитая была обнаружена привязанная к батарее. Тело женщины было сожжено. Подробности преступления не разглашаются.
Возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 131 УК РФ. Проводится оперативная работа. Злоумышленники находятся под стражей.
Молодые люди 20 и 22 лет задержаны сотрудниками полиции. Их подозревают в изнасиловании и убийстве 52-летней женщины. Убитая была обнаружена привязанная к батарее. Тело женщины было сожжено. Подробности преступления не разглашаются.
Возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 131 УК РФ. Проводится оперативная работа. Злоумышленники находятся под стражей.
Автор: Бойцова Мария