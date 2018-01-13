«Дом-2»: Поклонники заподозрили Влада Кадони в хирургической коррекции ушей
Поклонники небезосновательно заподозрили популярного участника реалити-шоу Влада Кадони в операции на ушах. Речь идёт о коррекции ушных раковин, «домочадец» может скрывать следы хирургического вмешательства.
В аккаунте Instagram Влад Кадони разместил фотоснимок, он изображён на нём вместе со своей матерью. Женщина является участницей популярной телепередачи «Битвы экстрасенсов». На фото «домочадец» представлен в шапке, это вызвало подозрение у его многочисленных подписчиков. Было отмечено, что головной убор шоумен одел специально, чтобы скрыть следы хирургического вмешательства. Особо отмечено, что головной убор Кадони не снимает уже несколько дней подряд.
Фолловеры написали, что согласно недавних слухов, молодой человек сделал себе коррекционную операцию ушных раковин, именно поэтому он не снимает шапку. Отмечено, что официального подтверждения подобному предположению нет.
В аккаунте Instagram Влад Кадони разместил фотоснимок, он изображён на нём вместе со своей матерью. Женщина является участницей популярной телепередачи «Битвы экстрасенсов». На фото «домочадец» представлен в шапке, это вызвало подозрение у его многочисленных подписчиков. Было отмечено, что головной убор шоумен одел специально, чтобы скрыть следы хирургического вмешательства. Особо отмечено, что головной убор Кадони не снимает уже несколько дней подряд.
Фолловеры написали, что согласно недавних слухов, молодой человек сделал себе коррекционную операцию ушных раковин, именно поэтому он не снимает шапку. Отмечено, что официального подтверждения подобному предположению нет.
Автор: Семен Зайцев