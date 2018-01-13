Андрей Гайдулян показал фото в туалете с отдыха в США
Андрей Гайдулян показал фотов туалете с отдыха в США. По словам актера, в новогодние каникулы он решил посвятить все время самому себе.
Гайдулян рассказал, что в настоящее время он работает над новым проектом в США, однако его подробности держатся в секрете. По его словам, после Нового года и Рождества он решил взять отпуск и заняться исключительно отдыхом. В предыдущих публикациях он сравнил отдых в США и в Таиланде, в котором в настоящее время находится Ольга Бузова. Актер отметил, что Штаты приманили его своим активным образом жизни и множеством интересных мест.
Поклонники отметили, что Гайдулян немного набрал в весе за праздники, что заметно по его последним фотографиям. Фотография, обнародованная на его странице в Instagtam, за несколько минут собрала более 1,5 тысячи лайков.
Гайдулян рассказал, что в настоящее время он работает над новым проектом в США, однако его подробности держатся в секрете. По его словам, после Нового года и Рождества он решил взять отпуск и заняться исключительно отдыхом. В предыдущих публикациях он сравнил отдых в США и в Таиланде, в котором в настоящее время находится Ольга Бузова. Актер отметил, что Штаты приманили его своим активным образом жизни и множеством интересных мест.
Поклонники отметили, что Гайдулян немного набрал в весе за праздники, что заметно по его последним фотографиям. Фотография, обнародованная на его странице в Instagtam, за несколько минут собрала более 1,5 тысячи лайков.
Автор: Махов Артем