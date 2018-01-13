В Набережных Челнах найдены останки мужчины спустя 7 лет поисков
В июле 2017 года были найдены человеческие останки. Экспертиза установила, что они принадлежат пропавшему 7 лет назад жителю Набережных Челнов.
С 14 декабря 2011 года правоохранительные органы занимались поиском пропавшего безвести мужчины. Он проживал в 28-м микрорайоне города Набережные Челны. Родственники потеряли с ним контакт еще в 2007 году, но поиски начались только через 4 года.
Летом прошлого года были обнаружены скелетированные человеческие останки. До нынешнего времени проводилась экспертиза, которая показала, что находка действительно принадлежит челнинцу 1972 года рождения.
Сейчас главной задачей остается установить причину гибели мужчины.
С 14 декабря 2011 года правоохранительные органы занимались поиском пропавшего безвести мужчины. Он проживал в 28-м микрорайоне города Набережные Челны. Родственники потеряли с ним контакт еще в 2007 году, но поиски начались только через 4 года.
Летом прошлого года были обнаружены скелетированные человеческие останки. До нынешнего времени проводилась экспертиза, которая показала, что находка действительно принадлежит челнинцу 1972 года рождения.
Сейчас главной задачей остается установить причину гибели мужчины.
Автор: Страхова Дарья