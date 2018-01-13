Ясновидящая предсказала, что Волочкова станет содержанкой и будет давать в долг
Таролог Марианна Абравитова составила для знаменитой балерины астрологический прогноз на наступивший год. Ясновидящая предсказала, что Анастасия Волочкова станет содержанкой влиятельного поклонника, а также будет давать в долг, что приведет к негативным последствиям.
По словам Абравитовой, балерина в 2018 года получит серьезные финансовые поступления, и это будет касаться не только ее основной работы. Волочкову ждет поддержка влиятельного поклонника, что составит «львиную» долю бюджета знаменитости в этом году. Но танцовщице следует быть осторожной с финансами, так как у нее могут одолжить денежные средства и не вернуть.
Анастасии Волочковой пристальное внимание следует обратить на здоровье. Как отметила ясновидящая, летом 2018 года балерина может травмировать ноги. Естественно, физические нагрузки – это основной рабочий процесс звезды, поэтому избежать этого будет весьма трудно. Но, Марианна Абравитова подчеркнула, что знаменитость быстро восстановит свои силы после травмы. Этот случай оградит Волочкову от запланированной поездки. В целом, наступивший год Собаки будет для балерины сложным, поэтому стоит проявить осторожность во всех сферах жизни.
По словам Абравитовой, балерина в 2018 года получит серьезные финансовые поступления, и это будет касаться не только ее основной работы. Волочкову ждет поддержка влиятельного поклонника, что составит «львиную» долю бюджета знаменитости в этом году. Но танцовщице следует быть осторожной с финансами, так как у нее могут одолжить денежные средства и не вернуть.
Анастасии Волочковой пристальное внимание следует обратить на здоровье. Как отметила ясновидящая, летом 2018 года балерина может травмировать ноги. Естественно, физические нагрузки – это основной рабочий процесс звезды, поэтому избежать этого будет весьма трудно. Но, Марианна Абравитова подчеркнула, что знаменитость быстро восстановит свои силы после травмы. Этот случай оградит Волочкову от запланированной поездки. В целом, наступивший год Собаки будет для балерины сложным, поэтому стоит проявить осторожность во всех сферах жизни.
Автор: Ирина Доброва