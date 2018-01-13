Подписчики Бортич посмеялись над беременной внучкой Михалкова
Подписчики Александры Бортич высмеяли беременную внучку режиссера Михалкова. Некоторые фанаты в подписи к совместному фото девушек написали, что беременная наелась на праздники и теперь ее живот выглядит именно так.
Недавно две подруги Александры вместе ужинали и сфотографировались. Бортич нежно трогает за животик дочку Степана Михалкова. Несмотря на то, что ей уже скоро пора в роддом, девушка ведет активный образ жизни и много гуляет.
Поклонники Бортич, увидев совместное фото, стали писать юмористические комментарии: «Кто у вас? Пельмешек?», «Это оливье после Нового года», «салатики». Ни Бортич, ни Саша Михалкова никак на такие подписи не реагируют.
Недавно две подруги Александры вместе ужинали и сфотографировались. Бортич нежно трогает за животик дочку Степана Михалкова. Несмотря на то, что ей уже скоро пора в роддом, девушка ведет активный образ жизни и много гуляет.
Поклонники Бортич, увидев совместное фото, стали писать юмористические комментарии: «Кто у вас? Пельмешек?», «Это оливье после Нового года», «салатики». Ни Бортич, ни Саша Михалкова никак на такие подписи не реагируют.
Автор: Вера Антонова