В убийстве россиянки в Голландии подозревают ее собственного мужа
В полиции Голландии подозревают туриста из России в убийстве собственной супруги. По информации от местной прессы, мужчину удалось задержать на месте преступления, однако от отказался давать признательные показания.
Инцидент произошел в салоне йоги в Гааге. Работники учреждения нашли тело женщины в одной из кабинок. Рядом с ней находился мужчина в окровавленной одежде, который был сразу же задержан. В ходе допроса он заявил, что пытался задержать настоящего преступника, однако ему удалось сбежать.
В ходе следствия не удалось найти признаки присутствия третьих лиц в комнате, в которой произошло убийство. Знакомые туристов рассказали, что у них были определенные разногласия в последнее время. Расследование по факту убийства в Голландии продолжается.
Инцидент произошел в салоне йоги в Гааге. Работники учреждения нашли тело женщины в одной из кабинок. Рядом с ней находился мужчина в окровавленной одежде, который был сразу же задержан. В ходе допроса он заявил, что пытался задержать настоящего преступника, однако ему удалось сбежать.
В ходе следствия не удалось найти признаки присутствия третьих лиц в комнате, в которой произошло убийство. Знакомые туристов рассказали, что у них были определенные разногласия в последнее время. Расследование по факту убийства в Голландии продолжается.
Автор: Махов Артем