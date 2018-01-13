Ольга Бузова искупалась со стаей рыб в Таиланде
Ольга Бузова продолжает радовать поклонников разными фото и видео с отпуска. Сегодня певица искупалась в море со стаей рыбок.
В Instagram певица рассказала о том, что сегодня ей посчастливилось побывать на уникальном острове, где у берега плавают стаи маленьких рыбок. Знаменитость не упустила возможность с ними поплавать, и даже засняла процесс «знакомства» на видео.
Ролик уже успели посмотреть 150 тысяч человек за 10 минут.
В Instagram певица рассказала о том, что сегодня ей посчастливилось побывать на уникальном острове, где у берега плавают стаи маленьких рыбок. Знаменитость не упустила возможность с ними поплавать, и даже засняла процесс «знакомства» на видео.
Ролик уже успели посмотреть 150 тысяч человек за 10 минут.
Автор: Вера Антонова