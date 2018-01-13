В Барнауле муж голой выгнал жену в подъезд
В Барнауле муж выгнал супругу в подъезд голой. Инцидент случился в доме по улице Георгиева прошлой ночью, пишут пользователи Сети.
Как оказалось, муж и жена серьезно поссорились, и мужчина решил поступить таким образом, выгнав женщину в подъезд, при этом на ней не было одежды. В соцсетях активно обсуждают семейный скандал. Некоторые считают, что барнаулец не прав и ни в коем случае с любимыми так поступать нельзя, но нашлись и такие, кто наоборот стал его защищать.
Точные причины инцидента не ясны.
Как оказалось, муж и жена серьезно поссорились, и мужчина решил поступить таким образом, выгнав женщину в подъезд, при этом на ней не было одежды. В соцсетях активно обсуждают семейный скандал. Некоторые считают, что барнаулец не прав и ни в коем случае с любимыми так поступать нельзя, но нашлись и такие, кто наоборот стал его защищать.
Точные причины инцидента не ясны.
Автор: Вера Антонова