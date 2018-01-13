Михаил Державин скрыл роман с Татьяной Васильевой от всех жен
Известный и харизматичный актер Михаил Державин, который умер 10 января наступившего года, скрыл роман с коллегой Татьяной Васильевой от всех своих жен. Артистка после смерти возлюбленного призналась, что их отношения завязались еще в 1969 году.
Первой супругой Михаила Державина была Катя, дочь небезызвестного Аркадия Райкина. Брак студентов продержался пару лет, так как Екатерина влюбилась в Юрия Яковлева, который позже стал ее вторым мужем. Позже актер женился на Нине, дочери знаменитого маршала Буденного. Брак длился 18 лет, а супруга подарила Державину единственную дочь Марию. О причинах развода Мих Мих, как называли знаменитость, особо не распространялся, но друзья уверенны, что это было из-за измен актера.
В молодую актрису Татьяну Васильеву Михаил влюбился в 1969 году, когда она пришла работать в Театр сатиры. Она призналась, что ее сразили наповал глубокие синие глаза актера. Отношения были очень романтичными, Мих Мих даже лазил в окно общежития, где жила Танечка. Стремительный взлет карьеры актрисы начался благодаря опеке Державина. Они вместе играли в спектаклях.
В 90-х годах актер состоял в браке с Роксаной Бабаян, но когда он встречался на сцене с Татьяной Васильевой, он вновь искал ее номер телефона, чтобы позвонить и вспомнить прошлое.
Первой супругой Михаила Державина была Катя, дочь небезызвестного Аркадия Райкина. Брак студентов продержался пару лет, так как Екатерина влюбилась в Юрия Яковлева, который позже стал ее вторым мужем. Позже актер женился на Нине, дочери знаменитого маршала Буденного. Брак длился 18 лет, а супруга подарила Державину единственную дочь Марию. О причинах развода Мих Мих, как называли знаменитость, особо не распространялся, но друзья уверенны, что это было из-за измен актера.
В молодую актрису Татьяну Васильеву Михаил влюбился в 1969 году, когда она пришла работать в Театр сатиры. Она призналась, что ее сразили наповал глубокие синие глаза актера. Отношения были очень романтичными, Мих Мих даже лазил в окно общежития, где жила Танечка. Стремительный взлет карьеры актрисы начался благодаря опеке Державина. Они вместе играли в спектаклях.
В 90-х годах актер состоял в браке с Роксаной Бабаян, но когда он встречался на сцене с Татьяной Васильевой, он вновь искал ее номер телефона, чтобы позвонить и вспомнить прошлое.
Автор: Ирина Доброва