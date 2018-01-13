Причиной роста стоимости ГСМ в РФ в 2018 году является изменение акциза на топливо
Эксперты объявили о причине роста стоимости ГСМ в РФ в 2018 году. Отмечено, что на АЗС субъектов Федерации прайс-листы на бензин изменились на 1 руб., речь идет о новом налоге, отразившегося на росте стоимости топлива.
С начала нового года на АЗС страны прайс-листы на бензин и дизтопливо изменились, это произошло благодаря новому налогу. Нормативно-правовой акт обязывает нефтедобывающие компании вносить плату за добычу дополнительного объема сырья. Анатолий Голомолзин, замглава Федеральной антимонопольной службы, сообщил, что рост акциза на ГСМ в 2018 году незначительно повлияет на увеличение стоимости топлива. Голомолзин считает, что если иметь ввиду налоговый манёвр в нефтяной отрасли, то введение налога на доходы может повлиять на акцизы. Но в данный момент об этом говорить пока ещё рано, подчеркнул чиновник. Прогноз в отношении изменения ситуации составлен специалистами Минэкономразвития и Центрального банка России.
Ранее с предложением увеличить стоимость акцизов на топливо выступил Минфин РФ. Речь шла о повышении их на протяжении 2018 года на 0,5 руб с одного литра топлива. В финансовом ведомстве предполагают поступление дополнительных доходов в бюджет в 2018 году в размере 40 млрд рублей.
С начала нового года на АЗС страны прайс-листы на бензин и дизтопливо изменились, это произошло благодаря новому налогу. Нормативно-правовой акт обязывает нефтедобывающие компании вносить плату за добычу дополнительного объема сырья. Анатолий Голомолзин, замглава Федеральной антимонопольной службы, сообщил, что рост акциза на ГСМ в 2018 году незначительно повлияет на увеличение стоимости топлива. Голомолзин считает, что если иметь ввиду налоговый манёвр в нефтяной отрасли, то введение налога на доходы может повлиять на акцизы. Но в данный момент об этом говорить пока ещё рано, подчеркнул чиновник. Прогноз в отношении изменения ситуации составлен специалистами Минэкономразвития и Центрального банка России.
Ранее с предложением увеличить стоимость акцизов на топливо выступил Минфин РФ. Речь шла о повышении их на протяжении 2018 года на 0,5 руб с одного литра топлива. В финансовом ведомстве предполагают поступление дополнительных доходов в бюджет в 2018 году в размере 40 млрд рублей.
Автор: Семен Зайцев