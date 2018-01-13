Наталья Рудова похвасталась фигурой на ролике с отдыха
Наталья Рудова обнародовала новый ролик, на котором похвасталась отличной фигурой на отдыхе. По словам актрисы, даже в одиночестве на пляже она смогла создать себе праздничное настроение.
По словам Рудовой, в настоящее время она находится на съемках, после чего вернется в Москву и начнет работу над новым проектом. Кроме того, актриса тщательно скрывает место, где отдыхает. Ни на одном из ее фото или видео нет геометки. Поклонники отметили, что подобная скрытность ей не к лицу, так как она всегда производила впечатление открытого и общительного человека.
Публикация с роликом, на котором Рудова позирует в купальнике на фоне пляжа, за считанные минуты набрала более 14 тысяч просмотров. Поклонники отметили, что актрисе удалось сохранить форму даже на отдыхе.
По словам Рудовой, в настоящее время она находится на съемках, после чего вернется в Москву и начнет работу над новым проектом. Кроме того, актриса тщательно скрывает место, где отдыхает. Ни на одном из ее фото или видео нет геометки. Поклонники отметили, что подобная скрытность ей не к лицу, так как она всегда производила впечатление открытого и общительного человека.
Публикация с роликом, на котором Рудова позирует в купальнике на фоне пляжа, за считанные минуты набрала более 14 тысяч просмотров. Поклонники отметили, что актрисе удалось сохранить форму даже на отдыхе.
Автор: Махов Артем