В Санкт-Петербурге водитель бросил каршеринговый автомобиль на крыше
В Санкт-Петербурге водитель попал в аварию на каршеринговом авто. Машину, опрокинутую на крышу, он решил оставить на улице и скрыться. Об инциденте пишут очевидцы в социальных сетях.
По данным пользователей, удивительно, почему водитель и его пассажир посчитали нужным сбежать, если вся информация о нем хранится в сети каршеринговых авто Санкт-Петербурга, но есть предположения, что такое решение автомобилист принимал, будучи пьяным.
Причины инцидента выяснит полиция.
Тем временем СМИ пишут о смертельном ночном ДТП в Санкт-Петербурге. Молодые люди решили скрыться от полиции в результате протаранили столб. Всего трое погибших.
По данным пользователей, удивительно, почему водитель и его пассажир посчитали нужным сбежать, если вся информация о нем хранится в сети каршеринговых авто Санкт-Петербурга, но есть предположения, что такое решение автомобилист принимал, будучи пьяным.
Причины инцидента выяснит полиция.
Тем временем СМИ пишут о смертельном ночном ДТП в Санкт-Петербурге. Молодые люди решили скрыться от полиции в результате протаранили столб. Всего трое погибших.
Автор: Вера Антонова