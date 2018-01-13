Актер Иван Краско впервые отреагировал на новость об измене 27-летней жены
Иван Краско, популярный 87-летний актер, впервые отреагировал на новость об измене 27-летней жены Натальи. Информация об этом недавно появилась в СМИ благодаря молодому человеку, который утверждает, что у него отношения с супругой артиста.
В социальных сетях Краско опубликовал видео, в котором рассказал о своем отношении к подобного рода новостям. По его словам, это слухи и у него с женой Натальей «все отлично». Актер считает, что журналисты просто хотят заработать, поэтому и создают такой скандальный контент. Но скандал на руку и Ивану Краско, так как это отличный PR-ход. 87-летний артист рассказал в видео, что у него «растут Ванька и Федька 15-ти и 13-ти лет, а их надо кормить и одевать, а актерам платят мало сейчас».
Мужчина, который утверждает, что у него роман с Натальей Краско, опубликовал в микроблоге Instagram видео, подтверждающее эту любовную связь. Он привел скриншоты переписки с 27-летней женщиной, в которых она в стихах признается любовнику в своих пламенных чувствах.
В социальных сетях Краско опубликовал видео, в котором рассказал о своем отношении к подобного рода новостям. По его словам, это слухи и у него с женой Натальей «все отлично». Актер считает, что журналисты просто хотят заработать, поэтому и создают такой скандальный контент. Но скандал на руку и Ивану Краско, так как это отличный PR-ход. 87-летний артист рассказал в видео, что у него «растут Ванька и Федька 15-ти и 13-ти лет, а их надо кормить и одевать, а актерам платят мало сейчас».
Мужчина, который утверждает, что у него роман с Натальей Краско, опубликовал в микроблоге Instagram видео, подтверждающее эту любовную связь. Он привел скриншоты переписки с 27-летней женщиной, в которых она в стихах признается любовнику в своих пламенных чувствах.
Автор: Ирина Доброва