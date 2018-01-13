МЧС предупреждает о резком похолодании в Оренбурге
В Оренбурге и области ожидается сильное похолодание. Такие данные приводят сотрудники регионального Гидрометцентра.
По их информации, в субботу, 13 января, в большей части региона сильно резко понизится температура. Местами столбики термометра покажут на 10 градусов ниже, чем, к примеру, вчера. Такие изменения объясняются пришедшим циклоном.
Помимо похолодания, в Оренбуржье ожидается туман и изморозь. Водителям и гуляющим гражданам просят быть аккуратными и внимательными.
По их информации, в субботу, 13 января, в большей части региона сильно резко понизится температура. Местами столбики термометра покажут на 10 градусов ниже, чем, к примеру, вчера. Такие изменения объясняются пришедшим циклоном.
Помимо похолодания, в Оренбуржье ожидается туман и изморозь. Водителям и гуляющим гражданам просят быть аккуратными и внимательными.
Автор: Вера Антонова