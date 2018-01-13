Mercedes-Benz G-Class увековечили в громадном куске янтаря
Mercedes-Benz G-Class первых выпусков увековечили, поместив в янтарный куб. Такая необычная конструкция была сделана для автовыставки, которая проходит в Детройте. Там будет представлено очередное поколение этого автомобиля.
Mercedes-Benz G-Class очень популярная модель этой немецкой марки у состоятельных клиентов, несмотря на то, что выпуск начался в 1979 года. Вышло уже не одно поколение этого легендарного автомобиля. Необычную инсталляцию сделало агентство Antoni. Цель – сохранить «генетический материал» самого первого поколения этого внедорожника для вдохновения будущих поколений. В «городе моторов» будет представлено новое поколение G-Class.
Конструкция из синтетической смолы имеет массу 44 тонны, длину 5,5 метра, ширину 2,55, и высоту 3,1.
Mercedes-Benz G-Class очень популярная модель этой немецкой марки у состоятельных клиентов, несмотря на то, что выпуск начался в 1979 года. Вышло уже не одно поколение этого легендарного автомобиля. Необычную инсталляцию сделало агентство Antoni. Цель – сохранить «генетический материал» самого первого поколения этого внедорожника для вдохновения будущих поколений. В «городе моторов» будет представлено новое поколение G-Class.
Конструкция из синтетической смолы имеет массу 44 тонны, длину 5,5 метра, ширину 2,55, и высоту 3,1.
Автор: Северов Андрей