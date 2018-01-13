В США выставили на продажу эксклюзивный Dodge Viper GT за 155 тысяч долларов
В США выставили на продажу эксклюзивную модель Dodge Viper GT. Розовый автомобиль один из дилеров в Северной Каролине хочет продать за 155 тысяч долларов.
Эксклюзивность Dodge Viper GT заключается в том, что выполнен он в необычном цвете Metallic Pink. В таком окрасе производитель выпустил только две машины. Спорткар не новый, так как дилер уже его продавал, но авто вновь попало в его руки. На данный момент пробег модели составляет 3,5 тысячи километров. По словам собственника Dodge Viper GT, транспортное средство находится в прекрасном состоянии и выглядит как новенькое.
От оригинальной версии технические показатели автомобиля ничем не отличаются. Автоэксперты считают, что несмотря на высокую стоимость спорткара, найдутся коллекционеры, которые захотят его приобрести.
Эксклюзивность Dodge Viper GT заключается в том, что выполнен он в необычном цвете Metallic Pink. В таком окрасе производитель выпустил только две машины. Спорткар не новый, так как дилер уже его продавал, но авто вновь попало в его руки. На данный момент пробег модели составляет 3,5 тысячи километров. По словам собственника Dodge Viper GT, транспортное средство находится в прекрасном состоянии и выглядит как новенькое.
От оригинальной версии технические показатели автомобиля ничем не отличаются. Автоэксперты считают, что несмотря на высокую стоимость спорткара, найдутся коллекционеры, которые захотят его приобрести.
Автор: Ирина Доброва