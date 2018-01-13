Ученые: Космические корабли прокладывают себе путь погасшими звездами
Ученые из США выяснили, что космические корабли могут прокладывать себе дорогу погасшими звездами. Об этом она рассказали в ходе заседания Астрономического американского сообщества.
Мертвые звезды, которые называют пульсарами, посылают проходящие сквозь Землю лучи, которые вращаются подобно свету маяка. Эти самые блики могут помочь кораблю найти свой дом. Ученые заверили, что весь процесс похож на то, как GPS пользуется синхронизацией спутниковых сигналов, чтобы определить, где находится телефон, а теперь и космические корабли могут не пользоваться радиотелескопами в поиске координат, но есть у этой системы и минусы – низкая точность.
Американские эксперты решили провести опыт и взяли во внимание информацию с 52 рентгеновских телескопов, чтобы измерить сигналы пяти мертвых звезд(пульсаров). Анализируя сведения, им удалось найти космический корабль в радиусе 10 километров.
Мертвые звезды, которые называют пульсарами, посылают проходящие сквозь Землю лучи, которые вращаются подобно свету маяка. Эти самые блики могут помочь кораблю найти свой дом. Ученые заверили, что весь процесс похож на то, как GPS пользуется синхронизацией спутниковых сигналов, чтобы определить, где находится телефон, а теперь и космические корабли могут не пользоваться радиотелескопами в поиске координат, но есть у этой системы и минусы – низкая точность.
Американские эксперты решили провести опыт и взяли во внимание информацию с 52 рентгеновских телескопов, чтобы измерить сигналы пяти мертвых звезд(пульсаров). Анализируя сведения, им удалось найти космический корабль в радиусе 10 километров.
Автор: Вера Антонова