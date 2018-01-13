Фотограф случайно заснял НЛО над "Зоной 51"
В США фотограф случайно заснял НЛО рядом с «Зоной 51». По словам очевидца, характерной особенностью объекта было яркое свечение зеленого цвета.
Житель штата Аризона рассказал, что решил отправиться в небольшое туристическое путешествие в пустыню Невада. В один момент он остановился для того, чтобы заснять пейзаж. В небе он увидел большой круглый объект, который двигался в северном направлении. По словам фотографа, он не успел достать из сумки фотоаппарат, ввиду чего пришлось делать снимки на телефон.
Аналогичное изображение было сделано другим туристом в прошлом году рядом с городом Вильфранш-де-Конфлюент во Франции. На снимке видно, что шарообразный объект движется в сторону Луны на большой скорости, выделяя яркий зеленый свет. По словам очевидца, НЛО стартовало с земли, ввиду чего после его взлета между деревьями виднелась пылевая дымка.
Житель штата Аризона рассказал, что решил отправиться в небольшое туристическое путешествие в пустыню Невада. В один момент он остановился для того, чтобы заснять пейзаж. В небе он увидел большой круглый объект, который двигался в северном направлении. По словам фотографа, он не успел достать из сумки фотоаппарат, ввиду чего пришлось делать снимки на телефон.
Аналогичное изображение было сделано другим туристом в прошлом году рядом с городом Вильфранш-де-Конфлюент во Франции. На снимке видно, что шарообразный объект движется в сторону Луны на большой скорости, выделяя яркий зеленый свет. По словам очевидца, НЛО стартовало с земли, ввиду чего после его взлета между деревьями виднелась пылевая дымка.
Автор: Махов Артем