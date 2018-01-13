Почти голая Мария Лиман поздравила поклонников со Старым Новым годом
Звезда журнала Playboy Мария Лиман поздравила своих поклонников в микроблоге Instagram со Старым Новым годом. Модель порадовала подписчиков обнаженным фото, на котором она позирует в шикарном кружевном красном белье возле елки.
Мария Лиман написала, что собирается пройтись в канун Старого нового года по соседям с частушками и песнями. Брюнетка пошутила, что «если у нее будет время, то сможет заехать и к поклонникам». Звезда журнала Playboy поинтересовалась у подписчиков, будут ли они гадать в эту магическую ночь, чтобы определить имя «суженого-ряженного».
Сексапильная модель призвала писать в комментариях адреса, чтобы идти «на посевалки». Поклонники оценили смелое фото Марии Лиман и отметили, что она выглядит шикарно и сногсшибательно в этом красном комплекте.
Мария Лиман написала, что собирается пройтись в канун Старого нового года по соседям с частушками и песнями. Брюнетка пошутила, что «если у нее будет время, то сможет заехать и к поклонникам». Звезда журнала Playboy поинтересовалась у подписчиков, будут ли они гадать в эту магическую ночь, чтобы определить имя «суженого-ряженного».
Сексапильная модель призвала писать в комментариях адреса, чтобы идти «на посевалки». Поклонники оценили смелое фото Марии Лиман и отметили, что она выглядит шикарно и сногсшибательно в этом красном комплекте.
Автор: Ирина Доброва