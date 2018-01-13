Крымский депутат считает позицию Гройсмана наносящей вред украинскому народу
Юрий Гемпель, замглавы комитета госсовета Крыма по межнациональным отношениям, заявил в СМИ, что ему трудно назвать Владимира Гройсмана, премьер-министра Украины, адекватным политиком. По мнению Гемпеля, Киев не готов к конструктивному диалогу с Москвой.
Крымский депутат в массмедиа выразил своё мнение относительно позиции украинского премьера вернуть флот и военную технику, оставленных вместе с полуостровом. По мнению Гемпеля, высказывания Гройсмана достаточно сложно комментировать. «Трудно его воспринимать как адекватного политика и человека, наверное», – подчеркнул российский парламентарий. Вслед за этим было отмечено, что оценивая подобные заявления некоторых политиков соседнего государства, можно сделать вывод, что между Киевом и Москвой пока невозможно обсуждение важнейших для двух стран вопросов.
«Это большая ошибка. Ошибка, которая вредит народу страны», - заявил крымский депутат в отношении неготовности украинского кабмина начать диалог. Владимир Гройсман является наиболее молодым главой правительства в истории современной Украины.
Крымский депутат в массмедиа выразил своё мнение относительно позиции украинского премьера вернуть флот и военную технику, оставленных вместе с полуостровом. По мнению Гемпеля, высказывания Гройсмана достаточно сложно комментировать. «Трудно его воспринимать как адекватного политика и человека, наверное», – подчеркнул российский парламентарий. Вслед за этим было отмечено, что оценивая подобные заявления некоторых политиков соседнего государства, можно сделать вывод, что между Киевом и Москвой пока невозможно обсуждение важнейших для двух стран вопросов.
«Это большая ошибка. Ошибка, которая вредит народу страны», - заявил крымский депутат в отношении неготовности украинского кабмина начать диалог. Владимир Гройсман является наиболее молодым главой правительства в истории современной Украины.
Автор: Семен Зайцев