Появился сервис для удаления всех пользовательских данных из Google
В Сети появилась информация о новом сервисе. При помощи него можно удалять полностью все данные о себе из Google, включая досье, записи с микрофона.
Пользователи интернета недавно нашли данный сервис и рассказали об этом всем. Он очень мало известен, и хранит историю действий на сайте, в топ числе и действия, совершенные при помощи голосового набора Ок, Google.
Примечательно, что уникальный сервис может полностью удалить информацию о пользователе отовсюду, или оставить только ту, которую человек разрешит. Также известно, что он хранит в себе всю информацию о пользователях – досье, номер телефона, запись голоса и так далее.
Пользователи интернета недавно нашли данный сервис и рассказали об этом всем. Он очень мало известен, и хранит историю действий на сайте, в топ числе и действия, совершенные при помощи голосового набора Ок, Google.
Примечательно, что уникальный сервис может полностью удалить информацию о пользователе отовсюду, или оставить только ту, которую человек разрешит. Также известно, что он хранит в себе всю информацию о пользователях – досье, номер телефона, запись голоса и так далее.
Автор: Вера Антонова