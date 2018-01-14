Катя Гордон проводит утро в шумной компании детворы
Екатерина Гордон поделилась в соцсети Instagram фотографией начала дня в шумной компании пятерых детей. Знаменитая ведущая иронично отметила, что начало дня проходит тихо и спокойно.
Фанатов звезды заинтересовало происхождение этих малышей, все ли они дети Гордон. Многие отметили, что много детей – это всегда много позитива и хорошего настроения, которое они дают на целый день.
Подписчики шутили, что после такого «тихого» утра уборка занимает много времени. В общем, всем очень понравилось фото Гордон и вызвало массу положительных эмоций.
Фанатов звезды заинтересовало происхождение этих малышей, все ли они дети Гордон. Многие отметили, что много детей – это всегда много позитива и хорошего настроения, которое они дают на целый день.
Подписчики шутили, что после такого «тихого» утра уборка занимает много времени. В общем, всем очень понравилось фото Гордон и вызвало массу положительных эмоций.
Автор: Северов Андрей