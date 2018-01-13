Борис Корчевников до сих пор не встретил любовь и живет с мамой
Ведущий и актер Борис Корчевников до сих пор в свои 35 живет с матерью. Он сам рассказал, что так пока и не встретил женщину своей мечты.
В недавнем интервью Корчевников откровенно рассказал о личной жизни. Он утверждает, что не ведет поиски девушки специально, так как все должно случиться по воле божьей само собой, и тогда, когда он будет уверен в крепости союза, сможет переехать от мамы. Не исключено, что именно на работе актер встретит свою любовь, ведь там он проводит все дни.
Также руководитель телеканала «Спас» признался, что ранее судьба ему редко улыбалась – он пережил предательство друзей, разрыв с любимой из-за ее измены. Возможно, такие негативные события сказались на решении Корчевникова пустить все на самотек. Ранее актер не раз говорил, что он себе в прошлом противен. Теперь звезда посещает церковь и о ранних годах вспоминает неохотно.
В недавнем интервью Корчевников откровенно рассказал о личной жизни. Он утверждает, что не ведет поиски девушки специально, так как все должно случиться по воле божьей само собой, и тогда, когда он будет уверен в крепости союза, сможет переехать от мамы. Не исключено, что именно на работе актер встретит свою любовь, ведь там он проводит все дни.
Также руководитель телеканала «Спас» признался, что ранее судьба ему редко улыбалась – он пережил предательство друзей, разрыв с любимой из-за ее измены. Возможно, такие негативные события сказались на решении Корчевникова пустить все на самотек. Ранее актер не раз говорил, что он себе в прошлом противен. Теперь звезда посещает церковь и о ранних годах вспоминает неохотно.
Автор: Вера Антонова