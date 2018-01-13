В Ярославле во время поездки в такси пассажир разбил голову
13 января в Ярославле случилось столкновение транспортных средств, одно из которых предоставляло услуги такси. Пассажир был доставлен в медучреждение с травмой головы.
13 января в 9:10 утра произошло ДТП с участием автомобилей «Москвич» и «Renault», последний предоставлял услуги такси. Авария случилась в районе 35-го дома по улице Красноборской в г. Ярославле.
Пассажира увезла скорая помощь, диагностировав рваную рану головы. Детали аварии устанавливаются.
13 января в 9:10 утра произошло ДТП с участием автомобилей «Москвич» и «Renault», последний предоставлял услуги такси. Авария случилась в районе 35-го дома по улице Красноборской в г. Ярославле.
Пассажира увезла скорая помощь, диагностировав рваную рану головы. Детали аварии устанавливаются.
Автор: Страхова Дарья