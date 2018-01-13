NASA предложило план по спасению Йеллоустонского вулкана
Специалисты NASA предложили новый план по спасению Йеллоустонского вулкана. По словам ученых, стоимость проекта будет составлять примерно 3,5 миллиарда долларов, однако программа обречена на успех.
Под территорией парка Йеллоустон в США располагается очаг вулкана, который активизировался несколько месяцев назад. Исследователи предложили пробурить отверстие в грунте на безопасном расстоянии от самого объекта, что даст возможность выводить лаву и существенно снизить вулканическую активность.
В настоящее время Йеллоустонский вулкан считается одним из самых опасных на Земле. Исследователи отмечают, что в случае, если лава поднимется на поверхность, температура воздуха на всем американском континенте снизится минимум на 20 градусов, что приведет к катастрофическим последствиям.
Под территорией парка Йеллоустон в США располагается очаг вулкана, который активизировался несколько месяцев назад. Исследователи предложили пробурить отверстие в грунте на безопасном расстоянии от самого объекта, что даст возможность выводить лаву и существенно снизить вулканическую активность.
В настоящее время Йеллоустонский вулкан считается одним из самых опасных на Земле. Исследователи отмечают, что в случае, если лава поднимется на поверхность, температура воздуха на всем американском континенте снизится минимум на 20 градусов, что приведет к катастрофическим последствиям.
Автор: Махов Артем