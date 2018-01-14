Два года назад умер великий актер Алан Рикман
Ровно два года назад, 14 января 2016 года, скончался актер Алан Рикман. Поклонники британца в тот день были сломлены шокирующей новостью о его кончине, так как многие не догадывались о его болезни.
Рикман с детства рос очень способным, и прошел не один год, пока Алан смог доказать свою талантливость и шарм. Особую популярность актеру принесло его участие в пьесе «Опасные связи». Тогда спектакль играли на протяжении двух лет и постоянно в зале был полный аншлаг.
Также Алан Рикман смог перевоплотится в десяток интересных героев в кино. Он снялся в фильмах: «Робин Гуд: Принц воров», Поттериане, «Верно, безумно, глубоко», «Версальский роман», «Око в небе» и других. За свою карьеру он добился признания публики и был награжден премиями «Золотой глобус», «Эмми», BAFTA.
14 января два года назад сердце знаменитости остановилось в возрасте 69 лет. С раком поджелудочной железы Алан Рикман боролся долго и безуспешно.
Рикман с детства рос очень способным, и прошел не один год, пока Алан смог доказать свою талантливость и шарм. Особую популярность актеру принесло его участие в пьесе «Опасные связи». Тогда спектакль играли на протяжении двух лет и постоянно в зале был полный аншлаг.
Также Алан Рикман смог перевоплотится в десяток интересных героев в кино. Он снялся в фильмах: «Робин Гуд: Принц воров», Поттериане, «Верно, безумно, глубоко», «Версальский роман», «Око в небе» и других. За свою карьеру он добился признания публики и был награжден премиями «Золотой глобус», «Эмми», BAFTA.
14 января два года назад сердце знаменитости остановилось в возрасте 69 лет. С раком поджелудочной железы Алан Рикман боролся долго и безуспешно.
Автор: Вера Антонова