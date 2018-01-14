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Сергей Жигунов удивил Ивана Урганта кулинарными способностями
Недавно актер Сергей Жигунов удивил Ивана Урганта кулинарными способностями на телешоу «Смак». Артист приготовил несколько фирменных блюд и признался ведущему, что одним из его увлечений является охота.

Сергей Жигунов удивил Ивана Урганта кулинарными способностями


Блюдами, которые готовил Сергей Жигунов в программе «Смак», он обычно угощает охотников. Актер показал Ивану Урганту, как правильно нарезать лук и раскрыл свои фирменные кулинарные секреты. Знаменитость рассказал ведущему программы, что представляет собой шарабан и тузлук.

Ургант, как обычно, подшутил над гостем своей программы. Он отметил, что, по его мнению, Сергей Жигунов делает все «с легкой ленью». Когда ведущий программы попробовал на вкус приготовленные актером блюда, то был очень удивлен. Кулинарные способности Жигунова Ургант сравнил с творениями, которые могут преподнести известные шеф-повара. Шоумен расхваливал «угощения с романтикой охотничьи приключений».
Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 01:31
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