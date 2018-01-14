Эксперты: Россияне стали покупать больше авто Mitsubishi с пробегом
В России растет число покупок авто с пробегом бренда Mitsubishi, это стало возможным благодаря программе Diamond Car. Она позволяет приобрести сертифицированное подержанное авто в официальном дилерском центре компании.
Эксперты отмечают, что по состоянию на декабрь 2017 года в РФ официально действовало 80 дилеров японского производителя. На протяжении 2017 года рост сертифицированных автомобилей, имеющих пробег, выпущенных ранее компанией Mitsubishi, увеличился на 15%. Реализовано 1, 771 автомобилей. Заметная активность наблюдалась в конце декабря 2017 года, реализация в рамках данной программы возросла на 63%. В рамках достаточно выгодного для покупателей предложения им предлагается гарантийный сертификат от компании «Европа Ассистанс СНГ».
Программа позволяет бесплатно устранить обнаруженную техническую неисправность машины, причём на любой станции дилерской сети производителя. Покрытие сертификата при непредвиденных поломках распространяется на 75% узлов и деталей автомобиля.
Эксперты отмечают, что по состоянию на декабрь 2017 года в РФ официально действовало 80 дилеров японского производителя. На протяжении 2017 года рост сертифицированных автомобилей, имеющих пробег, выпущенных ранее компанией Mitsubishi, увеличился на 15%. Реализовано 1, 771 автомобилей. Заметная активность наблюдалась в конце декабря 2017 года, реализация в рамках данной программы возросла на 63%. В рамках достаточно выгодного для покупателей предложения им предлагается гарантийный сертификат от компании «Европа Ассистанс СНГ».
Программа позволяет бесплатно устранить обнаруженную техническую неисправность машины, причём на любой станции дилерской сети производителя. Покрытие сертификата при непредвиденных поломках распространяется на 75% узлов и деталей автомобиля.
Автор: Семен Зайцев