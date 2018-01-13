В Аравийском море упал вертолет с нефтяниками
Вертолет, перевозивший нефтяников, рухнул в Аравийском море. В результате аварии погибли пять человек. Еще двое считаются пропавшими без вести. Информацию об инциденте предоставили в ВМС страны.
Известно, что вертолет упал утром 13 января. На борту были два пилота и пятеро нефтяников, сотрудников нефтегазовой комиссии. Они направлялись на вышку в Аравийском море, но буквально сразу же после взлета связь с экипажем на земле была утеряна. Спустя пару часов в 50 километрах от Мумбая на воде обнаружили обломки вертолета.
На данный момент причина крушения неизвестна. Продолжаются поиски двух пропавших людей.
Известно, что вертолет упал утром 13 января. На борту были два пилота и пятеро нефтяников, сотрудников нефтегазовой комиссии. Они направлялись на вышку в Аравийском море, но буквально сразу же после взлета связь с экипажем на земле была утеряна. Спустя пару часов в 50 километрах от Мумбая на воде обнаружили обломки вертолета.
На данный момент причина крушения неизвестна. Продолжаются поиски двух пропавших людей.
Автор: Вера Антонова