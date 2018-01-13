Ольга Бузова выступит в Кремлевском Дворце
Бывшая участница «Дом-2» Ольга Бузова станет гвоздем праздничной концертной программы в Кремлевском Дворце. Праздничное мероприятие будет посвящено Дню Влюбленных.
Этой новостью поделился Арам Арчер – пиар-менеджер звезды. Организовывать мероприятие будет МузТВ. Преданные поклонники Бузовой очень позитивно восприняли данную новость, ведь выступать певицу в Кремлевский Дворец пригласили впервые. Они выразили надежду на сольное выступление звезды в таком формате.
Свое 32-х летие знаменитая телеведущая сейчас отмечает в Таиланде со своими друзьями, о чем охотно делится в Instagram.
Этой новостью поделился Арам Арчер – пиар-менеджер звезды. Организовывать мероприятие будет МузТВ. Преданные поклонники Бузовой очень позитивно восприняли данную новость, ведь выступать певицу в Кремлевский Дворец пригласили впервые. Они выразили надежду на сольное выступление звезды в таком формате.
Свое 32-х летие знаменитая телеведущая сейчас отмечает в Таиланде со своими друзьями, о чем охотно делится в Instagram.
Автор: Северов Андрей