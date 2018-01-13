В Москве в метро неадекватный мужчина пытался остановить движение поездов
В Москве в подземке мужчина пытался остановить движение поездов. В результате все последующие составы несколько запоздали.
Очевидцы в социальных сетях пишут о мужчине, который днем 13 января на станции «Бульвар Дмитрия Донского» самостоятельно оказался на рельсах с криками о том, чтобы поезд его сбил. По некоторым сведениям, сразу же туда прибыла полиция, и печальных последствий удалось избежать.
Очевидцы в социальных сетях пишут о мужчине, который днем 13 января на станции «Бульвар Дмитрия Донского» самостоятельно оказался на рельсах с криками о том, чтобы поезд его сбил. По некоторым сведениям, сразу же туда прибыла полиция, и печальных последствий удалось избежать.
Автор: Вера Антонова