"Дом-2": Виктория Романец назвала Кристину Лясковец мошенницей
Виктория Романец обвинила Кристину Лясковец в мошенничестве. Для защиты своих прав участница «Дома-2» уже проконсультировалась с юристом.
Виктория с помощью юриста обратилась в полицию. Она заявила, что Кристина Лясковец с напарником преступным образом выманили у неё 90 тыс. рублей. Виктория с мужем Антоном Гусевым хотели отправится на отдых. Кристина предоставила выгодное предложение со скидкой в половину стоимости, но прибыв на место, паре пришлось оплатить все в полном размере, плюс на их имя были заказаны дополнительные номера в отелях, в которых поселились неизвестные люди.
Шансы довести дело до справедливого конца у Виктории высокие, так как есть доказательства и даже свидетельства иных жертв этих мошенников.
Виктория с помощью юриста обратилась в полицию. Она заявила, что Кристина Лясковец с напарником преступным образом выманили у неё 90 тыс. рублей. Виктория с мужем Антоном Гусевым хотели отправится на отдых. Кристина предоставила выгодное предложение со скидкой в половину стоимости, но прибыв на место, паре пришлось оплатить все в полном размере, плюс на их имя были заказаны дополнительные номера в отелях, в которых поселились неизвестные люди.
Шансы довести дело до справедливого конца у Виктории высокие, так как есть доказательства и даже свидетельства иных жертв этих мошенников.
Автор: Страхова Дарья