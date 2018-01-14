Эксперты: Информация о бесперспективности дизельных моторов сильно преувеличена
Эксперты полагают, что информация о вытеснении с рынка авто с дизельными моторами преувеличена. В 2015 году 52% автомобилей, эксплуатирующихся в Европе, использовали бензины различных марок, машины с дизельными моторами составляли 37%.
Сообщается, что был проанализирован и сегмент гибридных моделей и перспективных электрокаров, на них в 2015 году пришлось более 10,7% всего автомобильного парка Европы. Особо отмечено, что «дизельгейт» не смог оказать реального воздействия на снижение пиковой популярности дизельных авто. Согласно статистических данных Euronews, в странах Европы наибольшей популярности машины с подобными моторами достигли в 2008 году, на континенте тогда было реализовано более 8,2 млн машин, использующих ДТ.
В том же году бензиновые модели достигли роста до 7,2 млн единиц. В период с 2008 по 2014 годов продажи машин с дизельными агрегатами уменьшились до 4,9 млн, это произошло до скандала с концерном Volkswagen.
Сообщается, что был проанализирован и сегмент гибридных моделей и перспективных электрокаров, на них в 2015 году пришлось более 10,7% всего автомобильного парка Европы. Особо отмечено, что «дизельгейт» не смог оказать реального воздействия на снижение пиковой популярности дизельных авто. Согласно статистических данных Euronews, в странах Европы наибольшей популярности машины с подобными моторами достигли в 2008 году, на континенте тогда было реализовано более 8,2 млн машин, использующих ДТ.
В том же году бензиновые модели достигли роста до 7,2 млн единиц. В период с 2008 по 2014 годов продажи машин с дизельными агрегатами уменьшились до 4,9 млн, это произошло до скандала с концерном Volkswagen.
Автор: Семен Зайцев