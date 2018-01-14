Ученые: Телескоп за 9 млрд долларов будет искать жизнь за пределами Солнечной системы
Новый телескоп NASA по цене 9 миллиардов долларов собирается найти жизнь за пределами Солнечной системы. Аппарат уже прошел все нужные тесты.
Ученые рассказали, что телескоп будет работать, как «машина времени», которая предназначается для того, чтобы открыть тайны мира. Эксперты считают, что именно ему удастся наблюдать за планетами, звездами, спутниками, и это, возможно, ответит на вопросы о Большом взрыве.
Телескоп сможет функционировать при температуре -100 градусов по Цельсию, ведь такие условия нужны для наблюдения за далекими объектами при помощи инфракрасного излучения. Команда исследователей NASA в будущем планирует держать людей в курсе своих открытий.
Ученые рассказали, что телескоп будет работать, как «машина времени», которая предназначается для того, чтобы открыть тайны мира. Эксперты считают, что именно ему удастся наблюдать за планетами, звездами, спутниками, и это, возможно, ответит на вопросы о Большом взрыве.
Телескоп сможет функционировать при температуре -100 градусов по Цельсию, ведь такие условия нужны для наблюдения за далекими объектами при помощи инфракрасного излучения. Команда исследователей NASA в будущем планирует держать людей в курсе своих открытий.
Автор: Вера Антонова